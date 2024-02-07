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Врач перечислила продукты, употребление которых может снизить уровень холестерина

Daily Mail: употребление бобовых снижает уровень «плохого» холестерина в крови

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Thomas Peter/Reuters

Британский диетолог Эмили Лиминг рассказала Daily Mail, что употребление капусты кимчи, бобовых и зеленого чая может снизить уровень холестерина ЛПНП в крови.

Врач объяснила, что после 40 лет уровень холестерина ЛПНП в крови повышается легче, поскольку организм менее эффективно избавляется от его излишков. ЛПНП — класс липопротеинов (молекул, переносящих холестерин) крови, являющийся наиболее атерогенным — способным оседать на стенках артерий. Повышенный уровень такого холестерина может быть проблемой в любом возрасте, поскольку сужение просветов артерий повышает риск развития болезней сердца и сосудов.

Считается, что бактерии, населяющие кишечник, перерабатывают «плохой» холестерин в копростанол — неусвояемое твердое вещество воскообразной формы, которое затем выводится из организма. Чтобы стимулировать активность бактерий, диетолог рекомендует употреблять кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи.

Также Лиминг рассказала о пользе бобовых (гороха, фасоли, чечевицы). Дело в том, что они богаты клетчаткой (неперевариваемыми пищевыми волокнами), которые помогают перевариванию и усвоению жиров.

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