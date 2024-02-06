Ученые выяснили, чем могут заболеть питомцы из-за пассивного курения

Британские ученые из Университета Ноттингем Трент перечислили опасные последствия пассивного курения для собак, кошек и других домашних животных. Исследование опубликовано изданием The Conversation.

По словам специалистов, регулярное воздействие табачного дыма в шесть раз повышает риск рака мочевого пузыря у собак. Породы с длинной мордой, такие как колли, также подвергаются повышенному риску развития рака носа из-за содержащихся в сигаретах канцерогенов. У мопсов и других брахицефальных (плосконосых) видов четвероногих по той же причине возможны онкологические поражения легких.

Кошки, подвергающиеся пассивному курению, имеют повышенную заболеваемость злокачественной лимфомой. Никотин и другие табачные токсины оседают на шерсти животных. Поскольку кошки склонны вылизываться, они с большей вероятностью будут глотать вредные вещества.

Также сигаретный дым и другие атмосферные загрязнители представляют угрозу для птиц, земноводных и даже для аквариумных рыб, поскольку продукты горения растворяются в воде.

Ученые рекомендуют курящим владельцам питомцев отказаться от вредной привычки или хотя бы постараться минимизировать ущерб, устраивая перекуры только на открытом воздухе и регулярно проветривая свое жилье.

Ранее исследователи рекомендовали упоминать вред пассивного курения для животных в рамках антитабачной агитации.