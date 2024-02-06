Ученые выявили различие в мозге социальных оптимистов и пессимистов

Ученые из университета штата Чикаго в США обнаружили, что мозг социальных пессимистов (людей, которые склонны подмечать негативные сигналы в поведении окружающих), демонстрирует особую активность в вентромедиальной префронтальной коре. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroscience.

Отмечается, что социальные пессимисты зачастую трактуют поведение окружающих негативно. Они склонны расценивать некоторые ситуации (к примеру, отсутствие ответа на электронное письмо) как проявление неприязни окружающих к себе.

В ходе исследования 58 добровольцев прослушали аудиозаписи, представляющие собой пересказы типичных социальных сценариев. В среднем они длились около 40 секунд и включали описание действий вымышленных персонажей по отношению к слушателю (участнику исследования), которые могли оказать на него негативное влияние. Например, в одном сценарии профессор забыл написать рекомендательное письмо для участника (студента).

Во время эксперимента участники носили специальные головные уборы, которые фиксировали их мозговую активность. После прослушивания добровольцы рассказали, считают ли они действия персонажей преднамеренными и враждебными.

Исследователи обнаружили, что в ходе прослушивания записей у некоторых людей возникали колебания активности клеток мозга в вентромедиальной префронтальной коре. Она расположена в области лобных долей в нижней части полушарий головного мозга. Вентромедиальная префронтальная кора участвует в контроле чувства страха и подавлении эмоциональных реакций. Также она ответственна за процесс принятия решений и самоконтроль.

Авторы исследования выяснили, что добровольцы с такой мозговой активностью чаще оценивали действия персонажей аудиозаписей как преднамеренно негативные и неуважительные по отношению к слушателю.

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