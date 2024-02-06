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Ученые узнали, какие народы опережают страны Скандинавии по уровню счастья

UAB: коренные жители Южной Америки оказались счастливее финнов и датчан

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Depositphotos

Испанские ученые из Института экологических наук и технологий (ICTA-UAB) Университета Барселоны выяснили, где обитают самые счастливые люди на Земле. Оказалось, что коренные жители стран Южной Америки превосходят по уровню довольства жизнью Норвегию и Финляндию — многократных лидеров данного рейтинга. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.

Специалисты опросили около 3 тыс. человек из 19 различных сообществ по всему миру. Результаты показали, что в среднем представители коренных народов счастливы не меньше граждан экономически развитых стран. По шкале показателя счастья средний балл респондентов составил 6,8 балла.

Для сравнения, аналогичный показатель Финляндии, которую рекордные шесть раз признавали самой счастливой страной в мире, составляет около 7,9 балла. Второе место занимает Дания с показателем 7,6 балла.

Испанские ученые нашли несколько общин, члены которых считают себя счастливее финнов и датчан. Сообщество Колла Атакаменя в Аргентине набрало восемь баллов, сообщество Пай Тавитра в Парагвае — 8,2 балла, сообщество Рибериньо в Бразилии — 8,4 балла, а фермеры из высокогорий Гватемалы — 8,6 балла.

В ICTA-UAB отметили, что большинство опрошенных ведут очень скромный по западным меркам образ жизни, а их годовой доход не превышает €1 тыс.

Ранее ученые выяснили, что люди способны очень точно оценивать уровень счастья незнакомцев.

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