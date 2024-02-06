Астрономы предупредили о приближении пика 11-летнего солнечного цикла

Солнце приближается к самому высокому уровняю активности — солнечному максимуму — в период своего 11-летнего цикла. Однако зафиксировать этот период получится лишь спустя семь месяцев после его начала. Об этом эксперты Координационного центра космической погоды (КЦКП) Европейского космического агентства (ЕКА) рассказали научному порталу Space.com.

Солнечный цикл обусловлен магнитным полем звезды и проявляется в виде пятен на ее поверхности.

«Максимум рассчитывается с использованием числа солнечных пятен за 13 месяцев. Это означает, что для каждого месяца вы используете значение шести месяцев до и шести месяцев после. Точное значение этой величины для определенного времени известно только спустя полгода», — отметили в ЕКА.

Проще говоря, ученые поймут, был ли солнечный максимум достигнут в конкретном месяце, только если количество солнечных пятен в следующем месяце будет меньше. По существующей методике узнать об этом возможно лишь через семь месяцев после снижения активности.

Например, если солнечный максимум произошел или произойдет в феврале 2024 года, астрономам понадобятся данные о количестве солнечных пятен за предыдущие шесть месяцев, за сам февраль и за следующие шесть полных месяцев. В этом случае исследователи космоса смогут официально объявить о прохождении пика активности звезды в сентябре 2024 года.

В ЕКА уточнили, что Солнце может обмануть исследователей, продемонстрировав так называемый локальный максимум. Циклы солнечных пятен также могут иметь двойные максимумы.

По мнению ученых КЦКП, существует большая вероятность того, что солнечная активность продолжит нарастать в ближайшие месяцы. Это отличная новость для желающих увидеть северное сияние, поскольку его появление зависит от солнечной активности.

По существующим оценкам астрономов, солнечный максимум наступит в период от середины 2024 года по начало 2026 года.

Ранее ученые спрогнозировали рекордное количество солнечных бурь на Земле в 2024 году.