Ученые выяснили, можно ли быть счастливым без высокого дохода

Ученые из Автономного университета Барселоны в Испании выяснили, что полноценная и счастливая жизнь возможна вне зависимости от количества имеющихся материальных благ. Результатами исследования они поделились в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В опросе приняли участие 2966 представителей 19 коренных народов мира. Они предоставили информацию о своих доходах и удовлетворенности жизнью. Добровольцы оценивали свое эмоциональное благополучие по по десятибалльной шкале.

Результаты показали, что представители изолированных племен не менее счастливы, чем жители развитого Запада — средний балл удовлетворенности участников жизнью составил 6,8. Отмечается, что многие добровольцы вообще не имели никаких источников дохода или довольствовались минимальным необходимым для жизни количеством ресурсов.

Более того, среди представителей некоторых народностей, принявших участие в исследовании, средний балл удовлетворенности жизнью был более восьми. Такой высокий уровень благополучия характерен для обеспеченных и безопасных для жизни скандинавских стран.

