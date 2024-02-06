Ученые обнаружили новый вид динозавров

Палеонтологи под руководством профессора Пола Барретта, научного сотрудника музея естественной истории Лондона, объявили об открытии нового вида птерозавров. Его окаменелости обнаружили на острове Скай (Шотландия). Об этом сообщает Daily Mail.

Древний ящер относился к роду Darwinoptera. Известно, что представители дарвиноптеров жили на Земле на протяжении 25 миллионов лет и распространились по всему земному шару. Новый вид получил название Ceoptera evansae. По оценкам специалистов, представители вида жили в Cреднем Юрском периоде (около 168-166 миллионов лет назад). Этот временной промежуток считается наиболее важным для эволюции птерозавров.

Впервые палеонтологи обнаружили останки в 2006 году на юго-западном побережье острова Скай в городе Эльгол. С тех пор команда исследователей потратила годы на сканирование костей, некоторые из которых были полностью вмурованы в скалу. Скелет птерозавра сохранился не полностью — палеонтологам удалось обнаружить только части плеч, крыльев, ног и позвоночника.

Отмечается, что обнаружение динозавра рода Darwinoptera в Великобритании было для ученых неожиданностью, поскольку большинство представителей рода обитали на территории современного Китая. Это свидетельствует о том, что распространение Darwinoptera по миру было быстрее, чем считалось ранее.

Ранее стало известно, как нелетающие динозавры использовали крылья.