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Умер академик РАН Владимир Кукес

Умер академик РАН, фармаколог Владимир Кукес

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Сеченовский Университет

На 90-м году жизни не стало академика Российской академии наук Владимира Кукеса. Об этом сообщается на сайте Сеченовского университета.

Кукес был одним из основоположников советско-российской школы клинической фармакологии, являлся профессором кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Министерства здравоохранения РФ, а также академиком РАН.

Ученый внес значительный вклад в развитие клинической фармакологии как науки. Он впервые в стране предложил изучение комплексных вопросов это отрасли, включающее исследование фармакокинетики, изучение побочного действия препаратов и т.д.

В январе этого года стало известно о смерти ведущего, заслуженного изобретателя России, ученого, академика РАН, доктора медицинских наук Владимира Хавинсона.

В декабре прошлого года в России скончался физик, один из создателей инфляционной теории происхождения Вселенной Алексей Старобинский.

Ранее в Москве нашли тело внука Никиты Хрущева, он работал ученым-биологом.

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