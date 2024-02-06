Умер академик РАН Владимир Кукес

На 90-м году жизни не стало академика Российской академии наук Владимира Кукеса. Об этом сообщается на сайте Сеченовского университета.

Кукес был одним из основоположников советско-российской школы клинической фармакологии, являлся профессором кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Министерства здравоохранения РФ, а также академиком РАН.

Ученый внес значительный вклад в развитие клинической фармакологии как науки. Он впервые в стране предложил изучение комплексных вопросов это отрасли, включающее исследование фармакокинетики, изучение побочного действия препаратов и т.д.

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