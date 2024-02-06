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Нейробиолог развеяла миф о том, что гены аутизма передаются чаще от отца

Нейробиолог Орехова: гены аутизма передаются от отца не чаще, чем от матери

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Расстройства аутистического спектра (РАС) на 70-90% обусловлено генами. Некоторые исследования показали, что дети с аутизмом часто наследуют большую часть генома от отца, а не от матери. Однако, как рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Орехова, явной закономерности в том, от кого именно чаще передаются гены, связанные с аутизмом, нет.

«Для большинства форм аутизма это кумулятивный эффект — и от мамы, и от папы. Однако есть определенные формы, когда гены одного из родителей играют большую роль. Одна из таких форм — синдром ломкой X-хромосомы, или синдром Мартина-Белл, который часто сопровождается аутизмом. Он чаще встречается у мальчиков и обычно передается им от матери, поскольку сын получает Х-хромосому от матери, а Y-хромосому — от отца», – объяснила Орехова.

По ее словам, генов, связанных с аутизмом, сотни. Не смотря на то, что они имеют разные функции, их нарушения так или иначе влияют на работу определенных функциональных сетей мозга, которые важны для социального поведения и коммуникации.

«Многие гены, сцепленные с аутизмом, начинают работать еще до рождения ребенка, когда плод формируется — в первом и втором триместре. Они связаны с нейрогенезом — развитием нервных клеток головного мозга. Многие из нас имеют гены, которые связаны с аутизмом. РАС развивается, когда набирается определенное количество таких генов или они «выпадают» в какой-то определенной комбинации», – объяснила Орехова.

При этом, как отметила нейробиолог, вклад генетических факторов не 100%, поэтому важно еще учитывать влияние среды, например, недоношенность, прием определенных лекарств или инфекционную болезнь во время беременности. Если к этим факторам добавляется генетическая нагрузка, то риск развития РАС у ребенка увеличивается.

Подробнее о том, почему мозг каждого ребенка с РАС уникален, как слышат дети с аутизмом, и как можно корректировать слухоречевые нарушения у детей с РАС — в интервью Ореховой «Газете.Ru».

Ранее ученые установили, связано ли использование гаджетов детьми с развитием аутизма.

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