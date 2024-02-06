Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию на будущей неделе. Об этом он сказал в эфире радиостанции RFI.

По его словам, необходим диалог, поэтому ему нужно быть в России.

28 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Рафаэль Гросси запланировал визит в Россию. По ее словам, глава МАГАТЭ в том числе приедет на Запорожскую АЭС.

Сам Гросси заявлял, что намерен в ближайшее время посетить »Запорожье, Киев и Россию». При этом на заседании Совета Безопасности ООН он предупреждал о реальной угрозе большой ядерной аварии на Запорожской АЭС.

После официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что личная встреча президента России Владимира Путина с Гросси не запланирована и ее нет в графике главы государства на ближайшие дни.

Ранее МАГАТЭ обнаружило мины на территории Запорожской АЭС.