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Врач рассказал, на сколько килограммов нужно похудеть для улучшения состояния здоровья

The Conversation: показатель здорового веса уникален для каждого человека

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Специалист в области здорового питания Ник Фуллер из университета Сиднея в Австралии рассказал The Conversation, что при выявлении показателя здорового веса не нужно ориентироваться на весы. Дело в том, что цифра на весах не информирует о процентном содержании жира в организме и его распределении.

Популярным способом оценки адекватности веса человека является расчет индекса массы тела (ИМТ). Это простое отношение веса к росту, которое часто используется для классификации ожирения и избыточного веса. Индекс рассчитывается как отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/кв. м).

Фуллер объяснил, что при оценке массы тела таким способом невозможно понять, какой процент общего веса приходится на жир и мышцы. Также он отметил, что в зависимости от строения тела, этнической принадлежности и возраста жировые отложения на поверхности тела могут распределяться по-разному. Все эти показатели существенно влияют на количество килограммов, которые необходимо сбросить.

Врач также рассказал, что похудение при избыточном весе может улучшить состояние здоровья. Он уточнил, что потеря всего 5-10% от массы тела (от 6 до 12 кг для человека весом 120 кг) связана со снижением уровней холестерина и сахара в крови, а также более низким риском развития остеоартрита и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее стало известно, почему некоторым людям с избыточным весом сложно похудеть.

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