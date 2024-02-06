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Ученые перечислили способы эффективного снижения давления при артериальной гипертензии

Cardiovasc Res: отказ от курения эффективен при лечении артериальной гипертензии

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Применение препарата Спиронолактона, поддержание здорового веса, а также отказ от алкоголя, курения и соли является эффективным комбинированным методом снижения давления при артериальной гипертензии. К такому выводу пришли ученые из высшей медицинской школы Ганновера в Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research (Cardiovasc Res).

Чтобы выявить эффективные медикаментозные и немедикаментозные методы снижения кровяного давления, ученые провели мета-анализ 24 исследований, в которых ранее рассматривались различные подходы к лечению резистентной артериальной гипертензии. Это клиническая ситуация, при которой одновременное назначение трех и более лекарств для снижения давления (в числе которых мочегонный препарат) в адекватных дозах не приводит к достижению нужной отметки.

Ученые отметили, что готовность следовать указаниям врача играет важную роль в лечении гипертонии и артериальной гипертензии. Также эффективным способом повышения качества лечения является постоянный присмотр за пациентом. Это повышает вероятность соблюдения графика приема препаратов и повышает мотивацию к лечению.

Также мета-анализ показал, что внесение изменений в образ жизни (отказ от алкоголя, сигарет и избыточного количества соли, подержание здорового веса и регулярные занятия спортом) также существенно влияет на показатели кровяного давления.

При артериальной гипертензии ЗОЖ рекомендуется комбинировать с применением препарата Спиронолактона, калийсберегающего диуретика. Тем не менее, лечение в обязательном порядке должно быть согласовано с лечащим врачом. Дело в том, что этот препарат может спровоцировать некоторые побочные эффекты, такие как изменение электролитного баланса в крови. Аномальная концентрация электролитов (минералов, которые циркулируют в крови) может нарушить сердечную и неврологическую функцию.

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