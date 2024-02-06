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Ученые выявили опасное последствие школьной травли в подростковом возрасте

MP: психотравма вследствие травли может привести к химическим изменениям в мозге

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Ученые из Токийского университета в Японии обнаружили, что подростки, подвергающиеся травле со стороны своих сверстников, могут быть склонны к психозу. Также у них наблюдается снижение в мозге нейромедиатора глутамата, участвующего в регулировании эмоций. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (МР).

В исследовании принял участие 3171 подросток из Японии. Средний возраст добровольцев составил 11,5 лет. Ученые собрали информацию о состоянии психического здоровья добровольцев с помощью специализированных психологических тестов, а также попросили испытуемых рассказать о своих отношениях с родителями и сверстниками.

Затем ученые провели участникам магнитно-резонансную томографию головного мозга и измерили уровни нейромедиатора глутамата. Он служит главным возбуждающим нейромедиатором центральной нервной системы. Также он играет важную роль в когнитивных функциях — запоминании и обучении.

Результаты показали, что у подростков, ранее подвергавшихся травле со стороны сверстников, снижена концентрация глутамата в передней поясной извилине мозга. Эта область участвует в регуляции эмоций, принятии решений и когнитивном контроле.

Ученые отметили, что снижение уровня нейромедиатора глутамата в этой области связано со склонностью к психозу (в частности, к острым психотическим эпизодам). Под психозом понимается явно выраженное нарушение психической деятельности, при котором психические реакции грубо противоречат реальной ситуации. При остром психозе у человека возникают трудности с определением того, что реально, а что нет.

Изменения уровня глутамата также характерны для других психических расстройств, включая шизофрению, депрессию и тревогу.

Исследователи подчеркнули необходимость разработки новых программ по борьбе с травлей в школах, направленных на поощрение позитивных социальных взаимодействий и снижение вероятности развития агрессивного поведения. Такие меры могут снизить вероятность появления негативных последствий травли.

Ранее ученые выявили новый механизм возникновения тревожного расстройства.

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