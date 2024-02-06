Ученые назвали неожиданное преимущество зянятий бегом

Ученые из университета Йювяскюля в Финляндии обнаружили, что занятия бегом не помогают сбросить вес сразу, но обеспечивают снижение количества жира в долгосрочной перспективе. Результаты опубликованы в Frontiers in Sports and Active Living.

В исследовании приняли участие мужчины в возрасте 20-39 и 70-89 лет, которые были (действующими или завершившими карьеру) конкурентоспособными спринтерами, бегунами на выносливость и силовыми атлетами (некоторые из дисциплин в этом виде спорта аналогичны пауэрлифтингу). Также существовала контрольная группа, участники которой были физически активны, но не участвовали в спортивных соревнованиях.

Ученые собрали информацию о здоровье всех добровольцев, их образе жизни, а также зафиксировали их рост и вес. Затем испытуемые прошли тесты на оценку соотношения мышечной массы в теле к жировой.

Они показали, что у пожилых спринтеров и марафонцев, участвовавших в исследовании, жировая масса была ниже, чем у молодых атлетов и физически активных людей. Также стало ясно, что люди, занимающиеся силовыми тренировками на протяжении всей жизни, были способны поддерживать свою мышечную массу лучше, чем те, кто участвовал в спринтах и марафонах. У силовых атлетов старшего возраста было такое же количество мышечной массы, как у их молодых спортсменов.

Исследователи предположили, что комбинированный подход к тренировкам может быть наиболее полезным для оптимизации состава тела на протяжении всей жизни. Они также отметили, что не стоит бросать тренировки, если нужные результаты не были получены за короткое время. В долгосрочной перспективе эффект от занятий обязательно проявится.

Ранее был назван тип тренировок, восстанавливающий подвижность людей с черепно-мозговой травмой.