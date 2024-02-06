Обнаружена молекула, которая усиливает естественную защиту организма от атеросклероза

Ученые из Лондонского университета королевы Марии обнаружили, что молекула RvT4 усиливает естественную защиту организма от атеросклероза (сужения и снижения эластичности артерий) у пациентов с ревматоидным артритом. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

В исследовании было показано, что лечение мышей с ревматоидным артритом, препаратом на основе RvT4, снижает воспаление в кровеносных сосудах. Оказалось, что молекула RvT4 улучшает способность макрофагов (клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, умерших клеток и других токсичных частиц снижать воспаление и устранять бляшки в кровеносных сосудах.

Дело в том, что при артрите (воспалительном заболевании суставов) количество RvT4 в организме снижается, что является предпосылкой для развития атеросклероза — хронического заболевания артерий эластического и мышечно-эластического типа. Оно характеризуется отложением и накоплением во внутренней оболочке сосуда липопротеинов и доставляемого ими холестерина.

Исследование показало, что введение RvT4 мышам с учетом особенностей метаболической дисфункции (прогрессирующего атеросклероза и артрита) привело к общему снижению уровня холестерина и увеличению концентрации холестерина (связанного с ЛПВП) к нему.

Ученые объяснили, что их открытие помогает понять, почему у некоторых пациентов с ревматоидным артритом повышена вероятность развития заболеваний кровеносных сосудов. На основе полученных результатов исследования в дальнейшем можно будет разработать новые методы терапии атеросклероза.

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