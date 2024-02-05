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Эксперты здравоохранения прогнозируют повышение темпов заболеваемости раком

Daily Mail: к 2050 году новых случаев заболеваемости раком станет на 77% больше

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Мировые эксперты здравоохранения заявили, что к 2050 году будет зарегистрировано более 35 миллионов новых случаев возникновения рака. Также повысится летальность заболевания. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалисты ВОЗ (всемирной организации здравоохранения) спрогнозировали, что к 2050 году число заболевших раком превысит отметку в 35 миллионов человек. Это на 77% больше, чем в 2022 году, когда было было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев рака и 9,7 миллиона летальных исходов. В число основных провокаторов этого заболевания вошли курение (в том числе кальяна и вейпов), употребление алкоголя, ожирение и лишний вес, а также ухудшение экологии.

Исследователи отметили, что такие изменения могут негативно повлиять на средний возраст мирового населения, его численность и прирост. Предполагается, что в развитых странах, таких как Великобритания и США, будет зафиксирован наибольший рост числа случаев заболевания. Также эксперты отметили, что летальность онкологических заболеваний повысится.

Ранее онколог развеял мифы о раке.

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