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Стало известно, на какое время лучше устанавливать будильник

The Telegraph: утренний будильник лучше устанавливать не раньше 7:21

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Британский сомнолог Нил Стэнли, рассказал, что у людей, которые просыпаются в промежуток между 5:22 и 7:21 утра, может быть повышен уровень гормонов стресса. Одновременно с этим пробуждение и засыпание в одно и то же время полезно для здоровья. Об этом сообщает The Telegraph.

Доктор ссылается на исследование Вестминстерского университета, которое показало, что у просыпающихся в промежуток между 5:22 и 7:21 утра уровень гормонов стресса выше, чем у тех, кто встает позже. Также было обнаружено, что установка будильника в этот промежуток времени может привести к плохому настроению, ломоте в мышцах, простуде и головным болям.

Врач объяснил, что для большинства людей полезно вставать около семи утра. Тем не менее, для сохранения хорошего самочувствия и долголетия важен не ранний подъем, а регулярный график сна — ложиться и вставать нужно в одно и то же время. По словам эксперта, соблюдать такой режим нужно даже по выходным с допустимым отклонением в один час. При этом продолжительность ночного отдыха не должна быть ниже семи-восьми часов.

Ранее была обнаружена связь между COVID-19 и бессонницей.

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