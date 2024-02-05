В России создали мощный ИИ, который работает по принципу мозга человека

Ученые кафедры нейротехнологий Университета Лобачевского построили нейросеть на принципах взаимодействия клеток головного мозга. Впервые в искусственном интеллекте были использованы цифровые аналоги вспомогательных клеток мозга – астроцитов. В результате производительность нейросети выросла на 20%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Национальном центре физики и математики (НЦФМ).

«Включение астроцитов в модель нейроморфного искусственного интеллекта – новый шаг в развитии спайковых нейросетей. Именно они обрабатывают информацию так, как это делает мозг человека: решают динамические задачи, обучаются во время работы, запоминая данные. Мы доказали, что цифровые астроциты позволяют эффективно управлять динамикой нейронов и реализовать в искусственном интеллекте рабочую память. Возможно, это и есть недостающее звено в решении проблемы обучения спайковых нейронных сетей», – рассказала «Газете.Ru» автор исследования, профессор кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского, молодой ученый НЦФМ Сусанна Гордлеева.

Подобные нейросети способны объяснить раннее неизученные механизмы кодирования, обработки и хранения информации в мозге, причины развития нейродегенеративных заболеваний в процессе старения и многое другое.

«В перспективе на основе таких технологий могут быть созданы интеллектуальные информационно-вычислительные платформы нового поколения для обработки больших потоков информации с использованием принципов работы мозга. Нейроморфные программные платформы могут применяться в медицинской и ИТ-промышленности для обработки и классификации данных, в построении виртуальных моделей нервной системы», – дополнила Гордлеева.

Исследование выполнено при грантовой поддержке Российского научного фонда.

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