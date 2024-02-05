В России создали метод диагностики депрессии по ЭЭГ мозга

Научная группа Высшей школы биомедицинских систем и технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого обнаружила статистически значимые отличия в межканальных взаимодействиях различных участков головного мозга у здоровых испытуемых и пациентов с депрессией. Это открытие ляжет в основу объективного инструментального метода диагностики психических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбПУ.

В настоящее время депрессивные расстройства и связанные с ними последствия являются одной из ведущих причин инвалидности и смертности в мире. Во всем мире ведутся поиски способа инструментальной диагностики депрессии, а также иных социально значимых нервно-психических расстройств.

Известно, что у больных не только депрессией, но и другими психическими и неврологическими расстройствами есть изменениях отдельных участков мозга. Их можно зафиксировать при помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая позволяет в режиме реального времени анализировать функциональное состояние головного мозга, однако строгой привязки тех или иных изменений в мозге к конкретному заболеванию на сегодняшний день не обнаружено.

Ученые проанализировали данные ЭЭГ двадцати одного здорового человека, а также девяти пациентов с депрессией. Анализ полученных данных позволил специалистам СПбПУ зафиксировать статистически значимые отличия в межканальных взаимодействиях различных участков головного мозга у здоровых испытуемых и пациентов с депрессией.

Так, например, у больных депрессией нашли уменьшение межполушарных затылочных связей в дельта-диапазоне частот, усиление правых внутриполушарных связей между теменной и височной областями в тета-диапазоне-частотах, снижение лобных межполушарных взаимоотношений в альфа-диапазоне частот и иные изменения.

«Определенные морфологические изменения отдельных участков мозга можно наблюдать у больных не только депрессией, но и другими психическими и неврологическими расстройствами. К сожалению, если определенные изменения произошли, вернуться к исходному состоянию практически невозможно, однако процесс можно приостановить. По этой причине очень важно диагностировать заболевание на ранней стадии, а для этого необходим объективный диагностический параметр», – рассказала «Газете.Ru» директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Ольга Власова.

В будущем ученые планируют увеличить выборку данных. Это позволит создать универсальный объективный инструмент диагностики депрессии и других неврологических и психиатрических заболеваний.

Ранее онколог перечислил неочевидные симптомы рака головного мозга, в число которых вошли симптомы депрессии.