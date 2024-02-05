Обнаружена связь между COVID-19 и бессонницей

Исследователи из университета Феникаа во Вьетнаме (Phenikaa University) обнаружили, что перенесенный COVID-19 может вызывать бессонницу и в целом снижать качество сна. Результаты опубликованы в Frontiers in Public Health.

В исследовании приняли участие 1056 человек старше 18 лет, у которых был ранее диагностирован COVID-19. Отмечается, что испытуемые никогда не сообщали о наличии у них бессонницы или каких-либо психических расстройств. С помощью опросников ученые собрали информацию о социально-демографических характеристиках добровольцев, таких как возраст и пол. Также были получены данные о продолжительности и тяжести перенесенного испытуемыми COVID-19 и наличии у них хронических заболеваний.

Для оценки влияния COVID-19 на ночной отдых ученые попросили добровольцев сравнить качество сна (продолжительность, количество ночных пробуждений, легкость засыпания) в течение последних двух недель перед заражением и после него.

Выяснилось, что у 76,1% опрошенных после перенесенного COVID-19 развилась бессонница. Около 23% из тех, кто сообщил об ухудшении качества сна, заявили о том, что расстройство сна доставляет им серьезные неудобства. Половина респондентов поделились, что они стали чаще просыпаться ночью. Еще треть сообщили, что у них появились трудности с засыпанием и сократилась продолжительность сна.

Отмечается, что тяжесть перенесенного COVID-19, по-видимому, не коррелировала с тяжестью бессонницы. Ученые объяснили, что она может как ухудшить психическое и физическое здоровье, так и быть следствием их ослабления. Для изучения механизмов, лежащих в основе этих явлений, нужны дополнительные исследования.

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