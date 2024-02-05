Врач рассказала, почему во время беременности может возникать утренняя тошнота

Причинами возникновения утренней тошноты во время беременности могут быть изменения гормонального фона, падение уровня сахара в крови и стресс. Об этом изданию Live Science рассказала Клара Пайк, профессор кафедры акушерства и гинекологии Калифорнийского университета в США.

Пайк объяснила, что гормон, называемый хорионическим гонадотропином человека (ХГЧ), может быть напрямую связан с утренней тошнотой во время беременности. Некоторые исследования показали, что ХГЧ может стимулировать секрецию жидкости в пищеварительном тракте, вызывая ощущение дискомфорта в верхнем отделе живота. Этот гормон также связан с быстрым повышением уровня тироксинов — гормонов, вырабатываемых щитовидной железой. Они участвуют в регуляции пищеварения и помогают контролировать скорость прохождения пищи по пищеварительному тракту.

Гормоны эстроген и прогестерон также могут усиливать тошноту. Эти гормоны расслабляют мышцы желудка и кишечника, замедляя пищеварение.

Отмечается, что тошнота может возникать не только утром, но и в любое другое время суток. Дело в том, что гормональный фон изменяется по-разному у каждого человека, что является причиной появления индивидуальных неприятных симптомов или их отсутствия.

Тем не менее гипогликемия — низкий уровень сахара в крови — может усугубить тошноту утром. При пробуждении концентрация глюкозы в крови естественным образом снижена. Из-за энергетических потребностей растущего плода уровень сахара может упасть еще сильнее, что приводит к слабости и неприятным ощущениям в пищеварительном тракте.

Доктор Пайк также отметила, что симптомы утренней тошноты могут усиливаться при стрессе, беспокойстве и усталости. Негативные эмоции связаны с дискомфортом в желудочно-кишечном тракте из-за тесной связи между нервной и пищеварительной системами.

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