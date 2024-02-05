Ученые выявили неочевидный способ замедления старения мозга

Ученые из университета Южной Калифорнии в США обнаружили, что ограничение калорий улучшает здоровье мозга и увеличивает продолжительность жизни за счет изменения функционирования особого гена. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Чтобы выяснить, какой механизм лежит в основе нейропротекторных и сохраняющих молодость свойств ограничительных диет, ученые изучили геномы плодовых мушек разного генетического происхождения. С момента появления на свет насекомые придерживались одной из двух схем питания. Первая группа получала достаточное количество калорий, вторая недополучала 10% от нормы.

Исследователи идентифицировали пять генов, которые имели специфические варианты, существенно влияющие на продолжительность жизни при ограничении питания. Из них два имели аналоги в генетике человека. Команда выбрала для тщательного изучения один ген под названием mustard (mtd) у плодовых мушек (Oxidation Resistance 1 — OXR1 у людей и мышей).

Чтобы понять, как этот ген влияет на общую продолжительность жизни, команда провела серию углубленных лабораторных тестов. Ученые обнаружили, что OXR1 влияет на комплекс, называемый ретромером. Он представляет собой набор белков, необходимых для переработки клеточных протеинов и липидов. Отмечается, что ретромерная дисфункция связана с возрастными нейродегенеративными заболеваниями, в частности, с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Исследователи объяснили, что при ограничении калорий повышается экспрессия OXR1 в клетках. Одновременно с этим функция ретромера улучшается, что связано с защитой клеток организма (в том числе нейронов) от разрушения. Этот механизм обеспечивает более высокую продолжительность жизни и сохранение ясности ума в пожилом возрасте.

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