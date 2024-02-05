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Названа добавка, употребление которой может снизить риск развития «постковидной депрессии»

ВВI: добавки омега-3 могут снизить риск развития депрессии после COVID-19

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Ученые из медицинского центра Чи Мэй в Тайване выяснили, что употребление добавок омега-3 может снизить риск развития депрессии, тревожного расстройства и бессонницы после перенесенного COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (ВВI).

Исследователи изучили данные 33908 человек, у которых был диагностирован COVID-19 в период с марта 2020 года по июль 2022 года. Также ученые собрали информацию о пищевых привычках испытуемых, состоянии их психического здоровья и употребляемых ими пищевых добавках. Отмечается, что испытуемые не принимали противовирусные препараты.

Выяснилось, что у участников, принимавших омега-3 жирные кислоты за шесть месяцев до постановки диагноза, риск развития психических расстройств был на 20% ниже по сравнению с теми, кто не употреблял добавки. В частности, вероятность развития депрессии была снижена на 17%, тревожности — также на 17%, а бессонницы — на 32%.

Отмечается, что жирные кислоты омега-3 не синтезируются в организме и должны быть получены их пищи или специальных добавок. Вероятнее всего, их польза для психического здоровья обусловлена противовоспалительными и нейропротекторными свойствами — омега-3 кислоты могут защищать клетки мозга от повреждающих воздействий.

Ранее ученые оценили совместимость лекарств для профилактики инсульта и антидепрессантов.

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