Рожденные в пандемию собаки могут быть агрессивны, предупредили ветеринары

Рекордное количество калифорнийцев обратились в отделения неотложной помощи из-за укусов собак. Возможно, это связано с ростом числа домашних собак во времена пандемии. Об этом ветеринары рассказали KFF Health News (KHN).

В 2022 году в Калифорнии 48 596 человек обратились в скорую помощь из-за укусов собак. Это 125 посещений на 100 тысяч жителей, что на 70% больше, чем в 2005 году.

Уровень госпитализаций увеличился примерно вдвое с 2006 по 2022 год. И хотя летальные исходы от укусов собак крайне редки, их число в Калифорнии выросло примерно на 70% за тот же период: с 2018 по 2022 год — 28 случаев.

Связанная с пандемией изоляция не позволила щенкам социализироваться. Возможно, что сейчас врачи сталкиваются с последствиями этого. Для здорового развития щенки должны научиться приемлемому поведению в период от первых трех до 16 недель жизни. Проблема недостаточной социализации распространена в сельской местности: там собакам негде контактировать с другими животными и людьми.

Владельцам агрессивных собак следует как можно раньше обратиться к ветеринару, который специализируется на поведении животных, подчеркивает KHN.

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