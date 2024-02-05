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Ученые вернули людям с протезами рук чувствительность к влажности предметов

Adv. Intell. Syst: новая технология позволяет ощущать влажность через протез

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Ученые из Соединенного Королевства и Швейцарии создали технологию, которая позволяет людям с ампутированными конечностями чувствовать влажность предмета, к которому прикасается протез. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Intelligent Systems (Adv. Intell. Syst).

Технология, вернувшая пациентам с протезами рук чувствительность влаги, представляет собой сенсор, который крепится на протез. Он подключается к стимулятору, который касается культи и передает ощущение влаги через кожу. Разработка заняла около десяти лет.

«Мы думаем, что это, вероятно, повлияет на ловкость рук людей с ампутированными конечностями при использовании протеза конечности. Например, уровень влажности влияет на то, насколько сильно вы что-то схватываете: если стакан мокрый, он может быть скользким», — объяснили ученые.

Авторы разработки также считают, что она улучшит принятие протеза пациентами: они смогут почувствовать, что протез принадлежит их телу. В настоящее время ученые пытаются доказать эту гипотезу.

Ранее ученые восстановили суставы крыс с помощью хряща, полученного из стволовых клеток.

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