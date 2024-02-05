Туалетную ложку древних римлян нашли в Уэльсе

Житель Соединенного Королевства с помощью металлоискателя обнаружил в Уэльсе римскую серебряную лигулу, также известную как «туалетная ложка». Об этом сообщает Arkeonews.

В июне 2020 года во время поиска металла в общине Св. Николая была обнаружена римская лигула — инструмент с длинной ручкой и небольшой круглой чашей на конце. Изначально она была прямой, но затем изогнулась в двух местах.

Было предложено множество вариантов использования римских язычков, включая извлечение косметики и парфюмерии из флаконов с длинным горлышком, а также использование во время медицинских процедур. Вероятнее всего, обнаруженная в Уэльсе лигула использовалась в медицине, так как в ее составе есть серебро.

Закон о сокровищах 1996 года определяет лигулу как сокровище, поскольку ей более трехсот лет и она содержит более 10% драгоценного металла.

Власти также сочли сокровищами и другие находки, в том числе коллекцию артефактов бронзового века, состоящую из фрагментов двух мечей и пяти топоров. Артефакты датируются периодом между 1000 и 800 годами до нашей эры.

Ранее в Марокко нашли древние следы людей возрастом 90 тыс. лет.