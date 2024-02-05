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Врач рассказала, что и сколько есть для улучшения настроения

Врач Утюмова: 150 граммов сельдерея в день способствуют улучшению настроения

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unsplash.com

Для поддержания настроения следует ежедневно съедать два-три банана, 150 граммов сельдерея или 50 граммов морской капусты. Об этом врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала «Известиям».

Улучшить настроение невозможно без достаточного уровня нейротрансмиттеров: дофамина, серотонина, эндорфина, триптофана, норэпинефрина. Для поддержания их выработки Утюмова советует ежедневно употреблять хотя бы один продукт из списка: мясо (150-200 г курятины или 150-180 г говядины), рыбу жирных сортов (140-200 г форели, лосося или тунца), морскую капусту (50 г), бананы (два-три штуки), орехи (30 г), темный шоколад (30 г), овсяную или гречневую кашу (100 г), сельдерей (150 г).

«Рыба жирных сортов — форель, лосось, тунец — является источником полиненасыщенных жирных кислот, которые предотвращают повышение уровня кортизола — гормона стресса. Такие сорта рыбы также содержат витамины группы В и магний, что помогает оперативно адаптироваться в стрессовых ситуациях и улучшает концентрацию внимания», — объяснила Утюмова.

Врач добавила, что вышеперечисленные продукты — источники аминокислот. Курица, говядина и темный шоколад содержат аминокислоту тирозин, которая в организме превращается в дофамин — гормон, стимулирующий центры удовольствия в мозге. Кроме того, горький шоколад содержит аминокислоту триптофан, которая снижает уровень гормона стресса кортизола.

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