Инсульт может повысить риск инфаркта в два раза

В течение года после инсульта, вызванного тромбом, риск сердечного приступа повышен в два раза. Это показало исследование, которое будет представлено на конференции Американской ассоциации инсульта (ASA).

Ученые сравнили риск сердечного приступа в контрольной группе госпитализированных (которые перенесли транзиторную ишемическую атаку, временную амнезию или приступ мигрени) и в группах, которые перенесли инсульт, разрыв сонной или позвоночной артерии, либо их сочетание.

Авторы проанализировали данные более чем 800 тысяч людей, госпитализированных в Нью-Йорке между 2011 и 2017 годами или Флориде между 2011 и 2019 годами. Их средний возраст составил 63 года, 62% — женщины. Участники с недавними травмами головы или шеи были исключены, так как связанный с травмой разрыв артерии отличается по своей природе от спонтанного.

После поправки на факторы риска сердечного приступа (диабет, гипертонию, ишемическую болезнь сердца и так далее) исследование показало, что разрыв сонной или позвоночной артерии без инсульта не повышал риск сердечного приступа.

Однако после инсульта (как с разрывом артерии, так и без) риск сердечного приступа в течение года был в два раза выше по сравнению с пациентами в контрольной группе.

Ученые считают, что врачам следует сосредоточиться на профилактике инсульта у пациентов, перенесших разрыв сонной или позвоночной артерии, чтобы защитить их от сердечного приступа.

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