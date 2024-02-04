Онколог развеял мифы о раке

Главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в беседе с газетой «Известия» заявил, что пациенты зачастую имеют огромное количество мифов и заблуждений насчет онкологических заболеваний.

По информации врача, на начальных этапах люди нередко путают рак с менее серьезным недугом и предпринимают в корне неверные действия: пьют обезболивающее, идут в баню или на массаж, греются на солнце. Тогда как все это может спровоцировать ускоренный рост злокачественных клеток.

Для того, чтобы оценить истинное состояние своего организма Каприн посоветовал регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. При этом анализ крови на онкомаркеры на первом этапе недуга неинформативен, подчеркнул он.

«На раннюю диагностику направлена система диспансеризации, которая включает в себя скриннинг по семи самым распространенным локализациям», — рассказал главный онколог страны.

Среди них: рак молочной железы, легких, предстательной железы, щитовидной железы, шейки матки, кожи, а также колоректальный рак. Специалист отдельно обратил внимание, что никакими народными методами рак вылечить невозможно.

Каприн резюмировал, что выполнение медицинских рекомендаций и диспансеризация позволят свести к минимуму риски развития онкологического заболевания.

До этого врач-онколог Юлия Шубина перечислила несколько видов рака, которые могут быть наследственными.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о достижениях в онкологии за пять лет.