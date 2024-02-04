Нейрохирург усомнился в пригодности мозгового импланта Илона Маска

Вживление импланта в мозг человека, о котором объявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, является псевдоновостью. Об этом заявил итальянский нейрохирург, специализирующийся на вопросах трансплантации головного мозга, Серджо Канаверо в интервью ТАСС.

Ученый утверждает, что предложенная американским бизнесменом модель давно устарела и не способна справиться с заявленными целями.

«То, о чем говорит Маск, уже давно существует и практикуется, например, в Швейцарии. Это коммерческий трюк, воплощение мечты о попадании в виртуальную реальность и управления ей», — заявил Канаверо. По его словам, технология Маска не восстанавливает сенсорные функции организма, и ее нельзя использовать в качестве лечения парализованных больных.

Специалист отметил, что в России в Ставропольском государственном медицинском университете нейрохирурги провели опыт по пересадке спинного мозга на свиньях. По мнению Канаверо, это реальная альтернатива технологии Маска.

На днях в Китае объявили об успешном испытании мозгового импланта на человеке.

Ранее в Госдуме РФ прокомментировали намерение Илона Маска вживлять людям мозговые чипы.