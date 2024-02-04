Названы продукты, которые помогают женщинам больше наслаждаться сексом

Врач-нутрициолог Майкл Грегер перечислил продукты, которые улучшают сексуальную жизнь женщин. В их число вошли темный шоколад, соя, яблоки, продукты с ароматом лаванды или нероли. Об этом пишет новостной портал DailyMail.

Шоколад, по словам специалиста, может способствовать открытию артерий и увеличению кровотока спустя полтора часа после употребления. Усиление кровотока повышает чувствительность эрогенных зон, что теоретически полезно для сексуальной жизни женщин. Однако важно есть темный шоколад, а не молочный.

Также может оказаться полезным употребление яблок. Одно исследование показало, что у женщин, которые ели яблоки ежедневно, показатель общей сексуальной функции был значительно выше. Причем важно есть фрукт вместе с кожурой, так как именно в ней сосредоточены фитонутриенты, которые полезны для сексуальной жизни женщин.

Кроме того, продукты на основе сои также могут повысить женское либидо. Исследования показывают, что у женщин в период менопаузы, которые выпивают чашку соевого молока каждый день, повышается сексуальное желание.

Также специалист подчеркнул, что продукты с ароматами лаванды и нероли (горький апельсин) также могут улучшить сексуальную жизнь женщин. Эти два аромата повышают либидо. Согласно разным исследованиям, аромат лаванды оказывают такой эффект, если женщины ощущают его по 20 минут два раза в день в течение 12 недель, а вдыхание аромата нероли всего в течение пяти минут два раза в день в течение пяти дней приводило к значительному увеличению сексуального желания.

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