Установлено предназначение древних артефактов из костей

Ученые из Тюбингенского университета в Германии смогли установить предназначение артефактов из слоновой кости возрастом 37 тыс. лет. Об этом сообщает новостной портал Phys.org.

В 2015 году в пещере Холе-Фельс в Германии ученые обнаружили несколько предметов из бивня мамонта. Один из них был странным и неизвестного предназначения — он имел четыре отверстия, которые были проделаны искусственно. Кроме того, на его поверхности были обнаружены следы некоего растительного материала.

Сначала ученые предположили, что инструменты использовались в рамках ритуалов. Однако последнее исследование показало, что предметы могли применяться для изготовления веревок. Ученые провели эксперимент с точной копией артефактов и попробовали протянуть через дыры разные растительные материалы, такие как крапива, липа, иви и лен. В результате они смогли сплести веревки.

Ранее в Марокко нашли древние следы людей возрастом 90 тыс. лет.