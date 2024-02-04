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Назван самый опасный для сердца вид кофе

EJPC: нефильтрованный кофе оказался самым опасным для здоровья сердца

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Специалисты Гетеборгского университета в Швеции установили, что кофе, приготовленный через френч-пресс, или нефильтрованный, — самый опасный для здоровья сердечно-сосудистой системы. Исследование было опубликовано в журнале The European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Исследователи проанализировали данные о почти 509 тысячах жителей Норвегии обоих полов в возрасте от 20 до 79 лет. Наблюдения за ними продолжались в среднем на протяжении двадцати лет. Участники исследования регулярно отчитывались о своем питании, в частности, о том, сколько кофе они пьют и как его варят.

Анализ данных о рационе питания участников, их состоянии здоровья, и причинах смерти показал, что привычка пить кофе не является вредной, но все зависит от способа варки напитка. Так, например, употребление фильтрованного напитка связано с 12-процентным снижением риска ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и 20-процентным снижением — у женщин. Наиболее низкий уровень смертности наблюдался среди людей, которые выпивали от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день.

Самым опасным оказался кофе, приготовленный при помощи френч-пресса. Из-за отсутствия фильтрации в таком кофе очень высокая концентрация веществ, повышающих уровень холестерина в крови. Их примерно в 30 раз больше, чем в фильтрованном кофе.

Ранее ученые нашли альтернативу интервальному голоданию для борьбы со старением.

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