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Вакцина против рака поджелудочной железы эффективна для 84% пациентов

MSKCC: вакцина против рака поджелудочной вызвала иммунный ответ у 84% пациентов

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Вакцина против злокачественных опухолей поджелудочной железы, а также колоректального (прямой и толстой кишки) рака успешно прошла первые испытаниях на людях. Иммунный ответ наблюдался у 84% пациентов, сообщает Мемориальный онкологический центр имени Слоуна-Кеттеринга (MSKCC).

В первой фазе клинических испытаний вакцины приняли участие 25 пациентов со злокачественными опухолями поджелудочной железы или кишечника, которые имели мутации KRAS и высокий риск рецидива после операции. Результаты показали, что вакцина безопасна и, по-видимому, стимулирует иммунную систему вырабатывать клетки для борьбы с раком.

У 84% пациентов наблюдался иммунный ответ. Это означает, что иммунные Т-клетки, нацеленные на опухоль с мутацией KRAS, были активнее и их было больше. У них увеличилась также продолжительность жизни без рецидива рака. У 84% пациентов снизилось количество опухолевой ДНК в крови, а у 24% пациентов ДНК опухоли отсутствовала.

Вакцину вводили инъекционно в четыре места — по одному уколу в каждую руку и ногу. Она вызывала легкие побочные эффекты, включая болезненность и усталость, но переносилась лучше, чем стандартные химио- или лучевая терапия. В декабре 2023 года началась вторая фаза клинических испытаний. Помимо исследованной, разрабатываются другие виды вакцины против рака поджелудочной железы и колоректального рака.

«Это дает надежду людям с раком поджелудочной железы и колоректальным раком, у которых не было эффективного лечения при рецидиве болезни», — отметили онкологи.

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