SpaceX повторно перенесла отстыковку Crew Dragon

Отстыковка от Международной космической станции космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем перенесена во второй раз и теперь состоится не ранее 6 февраля. Об этом сообщила компания SpaceX в соцсети X (бывшая Twitter).

В компании пояснили, что погода у побережья Флориды остается неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю.

3 февраля в SpaceX заявили, что Crew Dragon с коммерческим экипажем отстыкуется от Международной космической станции и вернется на Землю не ранее 5 февраля из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы. До этого отстыковка была запланирована на 3 февраля.

Миссия Ax–3, в состав которой вошли гражданин Италии Вальтер Вилладей, Маркус Вандт из Швеции, а также первый космонавт из Турции, военный пилот Альпер Гезеравчи, стартовала к МКС 19 января. Капитаном экипажа выступает опытный астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия.

Накануне Нового года SpaceX отправила в космос экспериментальный беспилотный космоплан X-37B вооруженных сил США с помощью тяжелой ракеты Falcon Heavy. Ранее министерство обороны США опубликовало данные, что миссия USSF-52 связана с испытаниями X-37B. Первоначально запуск планировали осуществить еще 7 декабря, однако затем несколько раз переносили дату из-за плохой погоды.

Ранее SpaceX потеряла многоразовую ракету Falcon 9, которая разрушилась при перевозке после успешного возвращения на Землю.