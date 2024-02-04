Ученые нашли способ защитить глаза и почки от повреждений при диабете

Новый препарат для защиты сосудов может предотвратить диабетические заболевания глаз и почек. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cardiovascular Diabetology.

По оценкам ученых, диабетом страдает один из 11 взрослых во всем мире. Даже при правильном лечении это заболевание может привести к повреждению мелких кровеносных сосудов. В результате у многих больных развиваются слепота и почечная недостаточность.

В новом исследовании ученые сосредоточились на гликокаликсе — защитной оболочке всех кровеносных сосудов. Они показали в экспериментах на мышах, что молекула, блокирующая работу фермента гепараназы, может остановить повреждение гликокаликса. Гепараназа действует как ножницы, разрезая оболочку сосудов. Ингибиторы гепараназы предотвращают это. Ученые надеются в скором времени провести испытания лекарств на людях.

«Наши результаты впечатляют, поскольку мы показали, что один тип лекарств может быть способен предотвратить различные диабетические осложнения, которые являются глобальной проблемой здравоохранения для взрослых, живущих с диабетом», — отметила старший автор исследования из Бристольской медицинской школы Ребекка Фостер.

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