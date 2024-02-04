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Физическая активность слабо влияет на память пожилых людей

JAMA: физическая активность может немного улучшить память и мышление пожилых

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Физическая активность связана с лучшим мышлением у людей старшего возраста, но ее влияние мало. Это показало обзорное исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые объединили и проанализировали данные 104 исследований, в которых приняла участие 341 тысяча пациентов.

Они обнаружили, что более высокий уровень физической активности был связан со снижением риска расстройств мышления и памяти, однако связь была очень слабой. Кроме того, не наблюдалось реакции «доза-ответ», то есть не было связи между количеством активности и степенью улучшения работы мозга.

Авторы отметили, что их исследование не означает бесполезность физической активности. Даже слабые ассоциации могут быть значимыми с точки зрения здоровья общества, если физическая активность поддерживается на протяжении десятилетий. Также ученые подчеркнули, что они сосредоточились на влиянии физической активности на здоровье мозга в старости, — возможно, при изучении людей среднего возраста были бы получены другие результаты.

Ранее ученые выяснили, что препарат из экстракта гинкго билоба может улучшать мышление после инсульта.

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