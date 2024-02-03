Ученые выяснили, как голодные каланы смогли спасти экологию американских болот

Американские экологи из Государственного университета Сонома в Калифорнии выяснили, что вмешательство каланов смогло остановить разрушение болот на территории штата. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Морские выдры любят охотиться на полосатых прибрежных крабов. Эти членистоногие роют норы и поедают корни растений, которые скрепляет почву. Если их не остановить, крабы превращают болотные отмели в структуру, напоминающую швейцарский сыр, после чего землю размывает дождями или морским прибоем.

Ситуацию изменили каланы, вернувшиеся в естественную среду обитания после почти века отсутствия. В прошлом эти животные населяли побережье Северной Америки от Аляски до Калифорнии, однако из-за активной торговли мехом в XIX веке их численность сократилась до 2 тыс. особей.

Благодаря запрету на охоту и восстановлению среды обитания хищники постепенно вернулись в исторические места обитания, однако на это ушло более столетия. В Калифорнии первых каланов заметили только в 1984 году.

Экологи также выяснили, что каланы восстанавливают леса из водорослей, уничтожая расплодившихся морских ежей, которые поедают подводную растительность. По словам исследователей, результаты их работы говорят об эффективности реинтродукции (повторном заселении) видов, поддерживающих здоровье природных экосистем.

Ранее ученые предупредили об угрозе из-за продвижения на север белых акул, которые, в том числе питаются каланами.