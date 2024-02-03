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Недержание у пожилых может повысить риск перелома более чем в три раза

Int. J. Clin. Pract: у пожилых с недержанием риск переломов повышен в 3,4 раза

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Частое мочеиспускание при синдроме гиперактивного мочевого пузыря может повышать риск переломов в 3,4 раза. Это показало исследование, опубликованное в International Journal of Clinical Practice.

В исследовании приняли участие 1136 пациентов с синдромом гиперактивного мочевого пузыря в возрасте 50 лет и старше.

Участники с частым ночным мочеиспусканием (три и более раз за ночь) составляли 70% пациентов, получивших переломы. В целом их шансы на перелом были примерно в 3,4 раза выше, чем у участников, которые встали в туалет два или менее раз за ночь. Также у них был повышен риск ушибов. Частое ночное мочеиспускание было более распространено среди женщин.

Авторы считают, что пациентам с синдромом гиперактивного мочевого пузыря и частыми ночными мочеиспусканиями требуется усиленная терапия, чтобы предотвратить падения. Это особенно важно для женщин, так как в этом исследовании они оказались более уязвимой группой. Возможно, они чаще падают из-за склонности к потере мышечной массы ног, которая затрудняет поддержание равновесия.

Ранее ученые выяснили, что ограничение шоколада снижает частоту и тяжесть ночного недержания у детей.

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