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Врач рассказал, почему ополаскиватели для полости рта могут быть вредны для здоровья

Daily Mail: использование ополаскивателей для рта может повышать давление

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Использование ополаскивателей для полости рта, в особенности тех, что содержат антисептик хлоргексидин, может привести к повышению кровяного давления. Об этом британский стоматолог Зои Брукс из Плимутского университета рассказала Daily Mail.

Врач рассказала, что использование ополаскивателей является частью ежедневного процесса очищения зубов многих людей. Это средство в основном используется для придания свежести дыханию и профилактики кариеса. Однако некоторые исследования показали, что их использование связано с повышенным риском развития гипертонии.

Стоматолог объяснила, что причиной такого негативного влияния на здоровья могут быть бактерицидные свойства ополаскивателя. Дело в том, что многие из них (особенно средства с хлоргексидином в составе) влияют на состав микробиома полости рта. Микробиом представляет собой совокупность микроорганизмов, населяющих ротовую полость человека. Ополаскиватель может уничтожать не только бактерии, провоцирующие разрушение зубов, но и те полезные, которые ответственны за защиту организма от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Брукс уточнила, что на поверхности языка человека обитают бактерии, которые превращают нитраты (соли азотной кислоты) из пищи в нитриты (полностью окисленное состояние азота). Затем в кишечнике нитриты превращаются в оксид азота. Он обладает способность эффективно расслаблять кровеносные сосуды, тем самым поддерживая кровяное давление на нормальном уровне.

Чрезмерное увлечение ополаскивателями (использование два-три раза в день) может привести к снижению численности полезных бактерий, участвующих в контроле кровяного давления. Людям с повышенным или нестабильным давлением стоит применять такие средства с осторожностью.

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