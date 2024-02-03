Физики назвали главное препятствие для создания функционального космического лифта

Американские ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне назвали главное условие, необходимое для строительства космического лифта. Подобный проект мог бы удешевить отправку грузов на орбиту в десятки раз, но его воплощение упирается в пока непреодолимую преграду. Материал опубликован на сайте Северо-Восточного университета.

Первым идею космического лифта предложил российский ученый, философ и основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский в конце XIX века. Идея Циолковского предполагала строительство линии, способной преодолеть геостационарную орбиту — высоту, на которой объекты в космосе вращаются синхронно с вращением Земли. Геостационарная орбита находится в 35786 километрах над поверхностью нашей планеты.

Теоретически, расположенный за пределами геостационарной обриты спутник будет стабилизировать лифтовый трос за счет комбинации сил — притяжения Земли и центробежной силы ее вращения.

Однако у человечества пока нет подходящих материалов для создания троса с такими характеристиками. Максимальное напряжение, с которым канату придется столкнуться на геостационарной орбите, превышает предел прочности стали более чем в 60 раз.

Тем не менее у ученых есть надежда, что подходящие материалы появятся в обозримом будущем. Одними из возможных кандидатов могут стать нанотрубки из нитрида бора, алмазные нанонити и графен. Все они сочетают низкую плотность и высокую прочность на разрыв.

Углеродные нанотрубки могли бы стать идеальным вариантом, однако исследователи пока не знают, как перенести их наноразмерные свойства в мегаструктурный масштаб.

По словам физиков, если космический лифт перестанет быть научной фантастикой, это позволит удешевить вывод груза с нынешних $10 тыс. до $200-300 за килограмм полезной нагрузки. Такая система даст человечеству строить масштабные объекты за пределами Земли.

Ранее ученые предложили план колонизации Венеры, предусматривающий строительство вокруг планеты защитной оболочки.