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Названа польза откачки спинномозговой жидкости

World Neurosurg: откачка спинномозговой жидкости смягчает симптомы инсульта

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Откачка спинномозговой жидкости может улучшить восстановление пациентов, перенесших геморрагический (с кровоизлиянием) инсульт. Это показало обзорное исследование, опубликованное в журнале World Neurosurgery.

Проанализированные авторами новой работы исследования на 2473 пациентах показали, что откачка спинномозговой жидкости через поясницу после геморрагического инсульта может препятствовать спазму сосудов мозга и повреждению его тканей.

Инсульт с кровоизлиянием приводит к долгосрочному ухудшению кровоснабжения мозга. Как предполагают ученые, это может быть связано с отложением в тканях мозга продуктов обмена веществ из крови. Это приводит к отеку, сужению артерий и потере ткани мозга. Откачка спинномозговой жидкости позволяет улучшить кровоснабжение мозга, тем самым повышая шансы на выживание без риска тяжелых осложнений. При этом защита от летального исхода наблюдалась в течение шести месяцев или более.

Авторы обзора считают, что данные указывают на необходимость проведения более крупных клинических испытаний описанного ими подхода.

Ранее ученые выяснили, что препарат из экстракта гинкго билоба может улучшать мышление после инсульта.

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