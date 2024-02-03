проект

>

Ученые протестировали таблетки против рака крови

Lancet: таблетки от рака крови не менее эффективны, чем внутривенный препарат

close
100%
Pexels

Пероральный прием лекарства от лейкемии децитабина не менее эффективен, чем его внутривенное введение. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Hematology.

Пероральный препарат децитабин-цедазуридин получил одобрение на использование в США в 2020 году для лечения одного из видов рака крови — хронического миеломоноцитарного лейкоза. Однако не было известно, эквивалентен ли он по эффективности внутривенной форме лекарства.

В новом исследовании приняли участие 138 пациентов старше 18 лет. Они в течение пяти дней принимали пероральный децитабин-цедазуридин, либо получали децитабин внутривенно в течение часа с интервалом в несколько недель. Не было значительной разницы в концентрациях лекарства в крови или в выживаемости пациентов.

Децитабин восстанавливает активность генов, которые в норме подавляют образование раковых клеток. Это приводит к самоуничтожению опухоли. Исследование может вернуть часы или даже дни жизни пациентам, которым в противном случае пришлось бы тратить время на лечение тем же лекарством в условиях больницы.

Ранее ученые назвали рак простаты, который не всегда нужно лечить.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами