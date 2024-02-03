Ученые протестировали таблетки против рака крови

Пероральный прием лекарства от лейкемии децитабина не менее эффективен, чем его внутривенное введение. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Hematology.

Пероральный препарат децитабин-цедазуридин получил одобрение на использование в США в 2020 году для лечения одного из видов рака крови — хронического миеломоноцитарного лейкоза. Однако не было известно, эквивалентен ли он по эффективности внутривенной форме лекарства.

В новом исследовании приняли участие 138 пациентов старше 18 лет. Они в течение пяти дней принимали пероральный децитабин-цедазуридин, либо получали децитабин внутривенно в течение часа с интервалом в несколько недель. Не было значительной разницы в концентрациях лекарства в крови или в выживаемости пациентов.

Децитабин восстанавливает активность генов, которые в норме подавляют образование раковых клеток. Это приводит к самоуничтожению опухоли. Исследование может вернуть часы или даже дни жизни пациентам, которым в противном случае пришлось бы тратить время на лечение тем же лекарством в условиях больницы.

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