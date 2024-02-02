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Найден способ определить рак легкого по анализу крови

MedicalXpress: новый анализ позволит обнаружить рак легкого по образцу крови

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Ученые обнаружили в крови людей особые молекулы, по которым можно выявить рак легких без проведения биопсии. Об этом сообщает MedicalXpress.

В настоящее время при подозрении на рак легкого необходима биопсия, то есть забор небольшого фрагмента ткани органа. Это позволяет подтвердить рак, определить тип опухоли и подобрать лучшее лечение. Однако эта процедура несет риски сама по себе, так как проводится под наркозом. Некоторые пациенты отказывают проходить биопсию из-за потенциальной опасности.

В новом исследовании приняли участие более тысячи человек с раком легкого или без него. На основании их данных ученые нашли два биомаркера рака легкого и разработали новый метод их обнаружения. Благодаря этому содержание этих молекул теперь возможно измерить даже при очень низких концентрациях. Тестирование показало, что новый метод позволяет диагностировать рак легкого с уверенностью в 95% у двух третей пациентов.

Также исследование показало, что для 13% пациентов биопсия не позволяет окончательно определить, есть ли у них рак легкого. Для таких людей может быть особенно полезен анализ крови на биомаркеры опухоли.

Ранее кардиолог рассказал, что прием аспирина может привести к инсульту с кровоизлиянием.

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