Похожие на инсульт состояния травмируют психику сильнее реального инсульта

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в три раза чаще встречается у тех, кто пережил похожие на инсульт симптомы, по сравнению с перенесшими реальный инсульт. Это показало исследование, которое будет представлено на конференции Американской ассоциации инсульта (ASA).

Симптомы инсульта могут включать онемение, слабость, изменения зрения, головную боль, головокружение и неустойчивую походку. Однако их могут вызывать другие заболевания, например мигрень, невропатии или головокружение (вертиго).

В новом исследовании ученые проанализировали данные тысячи человек со средним возрастом 62 года, которые попали в отделение неотложной помощи больницы с подозрением на инсульт.

После поправки на несколько факторов, включая возраст, пол, этническое происхождение и другие, исследование показало: риск ПТСР через месяц после выписки был в три раза выше у людей с похожими на инсульт состояниями по сравнению с теми, у кого был подтвержденный инсульт (15% против 5,5%).

ПТСР представляет собой нарушение работы психики после воздействия травмирующего события. Ученые надеются, что их результаты позволят сделать обследование людей с подозрением на инсульт менее опасным для психики.

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