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Ученые назвали органические туманы одной из вероятных причин появления жизни на Земле

TPSJ: атмосфера ранней Земли была богата элементами для создания организмов

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NASA

Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса в штате Мэриленд предположили, что жизнь на Земле могла зародиться из органических туманов, которые существовали на планете около 4 млрд лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале The Planetary Science Journal (TPSJ).

По мнению специалистов, после создания Земли около 500 млн лет длилась эра, известная как гадейский геологический эон. В это время планета была окутана дымкой, включавшей в себя аминокислоты и нуклеиновые основания — строительные блоки для создания первых организмов.

Когда эти частицы оседали на поверхности Земли и падали в пруды, химические связи разрывались, образовывая богатые органикой водоемы.

Исследователи отметили, что сегодня подобные условия существуют на крупнейшей луне Сатурна Титане, что делает спутник газового гиганта перспективным местом для поисков внеземной жизни.

В 2028 году NASA планирует отправить на Титан миссию Dragonfly («Стрекоза»), которая достигнет системы к 2034 году. Она предусматривает запуск квадрокоптера для поиска следов жизни с помощью масс-спектрометра, гамма- и нейтронного спектрометра, геофизического и метеорологического комплексов, а также набора камер. Ученые рассчитывают, что Dragonfly поможет не только обнаружить органику на Титане, но и лучше понять историю эволюции земной жизни.

Ранее стало известно о намерении изучить ледяной спутник Сатурна Энцелад.

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