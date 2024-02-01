Упавший на Берлин астероид мог содержать очень редкие космические породы

Охотники за метеоритами нашли осколки астероида 2024 BX1, который взорвался в атмосфере Земли над Германией 21 января. Об этом сообщает портал Space.com.

Космический объект был замечен наблюдателями NASA примерно за 90 минут до сближения с нашей планетой. Расчеты показали, что 2024 BX1 был около метра в диаметре.

На поиски обломков отправилась группа под руководством специалиста по метеоритам Питера Дженнискеса из института поисков внеземного разума SETI. Экспедиция увенчалась успехом — за несколько дней команда сумела отыскать фрагменты весом 5,3 грамма и 3,1 грамма.

Хотя анализ метеоритов еще не проведен, эксперты предполагают, что космические камни могут относиться к редкому типу объектов, называемых обритами.

«Если будет подтверждено, что осколки 2024 BX1 являются обритами, они представят лишь 1% всех известных метеоритов, что делает их действительно очень редкими», — отметил исследователь физики метеоров Денис Вида из Западного университета в Канаде.

Ученые до сих пор точно не знают, откуда берутся обриты в Солнечной системе. Анализ найденных фрагментов поможет узнать больше о месте их вероятного происхождения.

Ранее специалистам NASA удалось открыть контейнер с образцами пыли с астероида Бенну.