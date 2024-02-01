Перечислены неочевидные симптомы рака головного мозга

Опухоли центральной нервной системы могут вызывать головные боли и головокружения, а также тревожность и другие психические нарушения, об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов.

Симптомы, по словам Иванова, зависят от гистотипа (структуры опухолевой ткани, учитывающей особенности размера, формы и строения входящих в ее состав клеток) и локализации опухоли.

«К головным болям и головокружениям, как правило, присоединяется и другая симптоматика. Например, при гормононеактивных опухолях гипофиза развиваются психические, зрительные, диэнцефальные нарушения, а также хиазмальный синдром, проявляющийся первичной атрофией зрительных нервов», — отметил онколог.

При невриномах, подчеркивает Иванов, часто у пациентов наблюдаются головокружения, снижение способности различать слова, гипотония, атаксия, тремор, гипестезия в полости носа на стороне поражения.

«Симптомы могут быть локальными — связанными с повреждением конкретного отдела головного или спинного мозга. По этим симптомам (например, нарушению походки) врач может предположить, в каком отделе ЦНС развилась опухоль», — объяснил специалист.

По словам Иванова, повышенная тревожность и депрессии также могут наблюдаться при метастатическом поражении головного мозга, и связано это с тем, что опухоль истощает центральную нервную систему, вызывает астению и раздражительность. Кроме того, когда человек узнает о болезни, он постоянно о ней думает, что тоже негативно сказывается на нервах.

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