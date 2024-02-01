проект

>

Перечислены неочевидные симптомы рака головного мозга

Онколог Иванов: головные боли и тревога могут указывать на рак мозга

close
100%
Shutterstock

Опухоли центральной нервной системы могут вызывать головные боли и головокружения, а также тревожность и другие психические нарушения, об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов.

Симптомы, по словам Иванова, зависят от гистотипа (структуры опухолевой ткани, учитывающей особенности размера, формы и строения входящих в ее состав клеток) и локализации опухоли.

«К головным болям и головокружениям, как правило, присоединяется и другая симптоматика. Например, при гормононеактивных опухолях гипофиза развиваются психические, зрительные, диэнцефальные нарушения, а также хиазмальный синдром, проявляющийся первичной атрофией зрительных нервов», — отметил онколог.

При невриномах, подчеркивает Иванов, часто у пациентов наблюдаются головокружения, снижение способности различать слова, гипотония, атаксия, тремор, гипестезия в полости носа на стороне поражения.

«Симптомы могут быть локальными — связанными с повреждением конкретного отдела головного или спинного мозга. По этим симптомам (например, нарушению походки) врач может предположить, в каком отделе ЦНС развилась опухоль», — объяснил специалист.

По словам Иванова, повышенная тревожность и депрессии также могут наблюдаться при метастатическом поражении головного мозга, и связано это с тем, что опухоль истощает центральную нервную систему, вызывает астению и раздражительность. Кроме того, когда человек узнает о болезни, он постоянно о ней думает, что тоже негативно сказывается на нервах.

Ранее в России создали метод подбора лекарств, влияющих на метаболизм иммунных клеток при раке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами