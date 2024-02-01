Родители могут помочь взрослым детям справиться с депрессией

Родители могут уменьшить выраженность депрессии у своих взрослых (до 26 лет) детей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Development and Psychopathology.

Авторы работы опросили учащихся средних и старших классов, когда они были школьниками в 1980-х. Затем об их психическом здоровье узнали еще три раза: в возрасте 19, 23 и 25 лет. Отношения с родителями оценивали по тому, поощряют ли они детей в достижении их целей, выслушивают ли их, пытаются ли понять их точку зрения и выражают ли гордость за их достижения.

Участники, которые оценили отношения с родителями в настоящее время как более теплые, реже страдали от депрессии после 19 лет, — независимо от того, жили они отдельно от семьи или вместе. При этом более теплые отношения в прошлом не влияли на риск депрессии. Это означает, что родительское тепло оказывает немедленное влияние на психику человека, а не делает ребенка устойчивым к депрессии в будущем.

На результаты не повлиял ни пол взрослого ребенка, ни отношения между матерью и отцом. Исследование предоставило ценную информацию о влиянии родителей на взрослых детей.

«Все наше внимание уделяется воспитанию детей, когда они дома, но реальность такова, что молодые люди проводят много времени со своими родителями — сейчас больше, чем прошлые поколения. Мы недостаточно знаем о роли, которую играют родители в обеспечении успеха в жизни своих взрослых детей. Это важное время, чтобы поддержать их, и мы все еще учимся тому, как мы можем сделать все возможное как родители», — отметили авторы.

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