Высокоэффективные лекарства от рака могут стать доступнее для жителей маленьких городов

Инъекционное введение препарата Опдиво при раке почки не менее эффективно, чем внутривенное. Исследование, которое позволит пациентам получать терапию рака за пять минут вместо часа, в том числе вне крупных больниц, представлено на симпозиуме по раку мочеполовой системы Американского общества клинической онкологии (ACS).

Опдиво (ниволумаб) — иммунотерапевтический препарат нового поколения для лечения рака почки. В новом исследовании ученые сравнили эффективность его внутривенного введения с помощью капельницы и подкожной инъекции. Первый способ требует нахождения в больнице в течение минимум часа, а укол занимает не больше пяти минут.

Разные подходы протестировали на 495 пациентах с метастатическим раком почки, которые проходили лечение в 73 различных онкологических центрах. Все они впервые получили Опдиво в ходе исследования.

Ежедневные уровни препарата в крови отслеживались в течение 28 дней после его приема. Не было обнаружено существенных различий между инъекционным и внутривенным введением. Кроме того, процент пациентов, которые отреагировали на препарат хотя бы частично, составил около 24% среди получивших инъекцию и 18% среди получивших капельницу. Выживаемость без прогрессирования рака составила около 7,2 и 5,6 месяца соответственно.

Авторы считают, что теперь пациенты смогут быстрее получать лечение. Это особенно важно для тех, кто живет вдалеке от больниц и может уменьшить неравенство между городскими и сельскими пациентами.

Результаты следует считать предварительными до публикации в рецензируемом журнале.

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